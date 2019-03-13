Chrysler отзывает почти 900 тысяч автомобилей из-за дизельного скандала

Концерн Fiat Chrysler отзывает почти 862,6 тысячи автомобилей с дизельным двигателем. На машинах планируется заменить компоненты каталитического нейтрализатора отработанных газов.

Причиной отзыва стали обвинения в фальсификации данных тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах, передает Bloomberg.

Такую масштабную кампанию планируется вести в течение года. Отзыву для ремонта подлежат марки Jeep, Dodge, Chrysler, все — 2011—2016 модельных годов.

10 января Fiat Chrysler согласился выплатить более $700 млн для урегулирования судебных исков, поданных против него минюстом США и владельцами автомобилей, которые обвинили концерн в установке на дизельные авто программного обеспечения (ПО), позволявшего скрывать реальный уровень выхлопов. Тогда же отзыву для ремонта подлежали около 100 тыс. машин с дизельными двигателями.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Audi должен заплатить 800 млн евро из-за аналогичных обвинений. Напомним, явление получило название «дизельгейт» и началось с информации о фальсификации данных компанией Volkswagen.