В работе Google и Gmail зафиксировали сбой

13 марта в некоторых странах был зафиксирован сбой в работе поисковой системы Google, хранилища файлов Google Drive и электронной почты Gmail. Такие сведения размещены на портале Downdetector, который занимается мониторингом интернет-ресурсов.

Перебои стали фиксировать в 5.13 по московскому времени. У 60% пользователей, которые сообщили о неполадках, появились сложности с авторизацией. Жалобы поступали из Японии, Китая, Малайзии, Европы и США.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google поменяет систему наказаний за нарушающие правила публикации на видеохостинге YouTube. Теперь после первого нарушения сервис будет удалять контент и предупреждать о нарушении, тогда как сейчас автор канала лишается права проводить прямые трансляции на 90 дней. За повторное нарушение будут грозить предупреждения («страйки»). Сначала блогеру на неделю запретят выкладывать материал и проводить трансляции. Если в течение 90 дней автор еще раз нарушит правила, он получит «второй страйк» и не сможет публиковать контент на 2 недели. Третье предупреждение приведет к блокировке аккаунта на 3 месяца.