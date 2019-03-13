В Нижнем Новгороде суд оштрафовал главреда KozaPress на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Немцова
Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал главного редактора местного издания KozaPress Ирину Славину. За участие в акции памяти Бориса Немцова она должна заплатить 20 тысяч рублей.
Суд признал журналистку виновной в участии в несанкционированном шествии, передает «Интерфакс».
Славина собирается обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что днем 5 марта полиция задержала главреда KozaPress. До этого, 24 февраля, журналистка прошла с портретом Немцова по Большой Покровской.ТехнологииМедиаОбщество
комментарии