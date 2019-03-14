В Google создали приложение, помогающее слабовидящим

Разработчики Google представили приложение Lookout, которое должно помочь слабовидящим в трудных ситуациях. При направлении камеры на объект искусственный интеллект распознает его и сообщает пользователю, что это.

Сервис предназначен для работы в «ситуациях, когда людям приходится просить помощь», например для чтения текста или документов и выполнения бытовых задач, таких как готовка, уборка, поход в магазин, написал в своем блоге менеджер по продукту Accessibility Engineering Патрик Клэри.

Он отметил, что пока приложение работает только в США и на смартфонах Pixel, которые производит Google.

В феврале Google выпустил два новых приложения для слабослышащих и глухих: усиливающее окружающие звуки Sound Amplifier и Live Transcribe, которое в реальном времени записывает разговор и отображает его на экране в виде текста. Оба приложения доступны на Android.

Напомним, что по итогам 2018 года в России самыми популярными приложениями стали WhatsApp, «ВКонтакте» и «Сбербанк онлайн».