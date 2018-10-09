Замена бумажных паспортов на электронные может начаться в России с 2021 года

Правительство обсуждает идею постепенной замены бумажных паспортов россиян на электронные с 2021 года. Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей до 2024 года.



«Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Предполагается, что электронный документ объединит всю юридически значимую информацию о гражданине, в том числе СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Владельцу он предоставит доступ ко всем госреестрам и госуслугам.

Отмечается, что разработкой законопроекта займутся Минэкономразвития и АНО «Цифровая экономика». Затраты планируется возместить за счет госпошлины на получение электронного паспорта.

Ранее в России предложили номер мобильного телефона приравнять к паспорту.