В Перми на три дня будет отключено аналоговое телерадиовещание

С 13 по 15 марта в Перми будет приостановлено аналоговое телерадиовещание из-за технических работ.

Вещание центральных телеканалов и радиостанций прекратится в связи с проведением обследования антенно-мачтового оборудования на городской телебашне, уточнили в пресс-службе мэрии Перми.

Отключение будет происходить поэтапно в течение трех дней и в разное время — утром, днем и вечером.

Напомним, полное отключение аналогового ТВ в Пермском крае в связи с переходом на цифровое телевидение произойдет 3 июня 2019 года.