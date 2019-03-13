Депутатов-коммунистов арестовали в Ульяновске за попытку ворваться в прокуратуру

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на 7 суток депутатов Заксобрания региона от партии КПРФ Дениса Гурьянова и Виталия Кузина.

Согласно материалам дела, парламентарии в январе текущего года пытались в нерабочее время попасть в здание прокуратуры, чтобы встретиться с руководителем надзорного ведомства Сергеем Хуртиным для обсуждения политической ситуации в Димитровграде.

Прибывшие сотрудники правопорядка пытались успокоить Гурьянова и Кузина, но депутаты продолжали оставаться на месте, ожидая встречи с прокурором, пишет «Коммерсант».

Депутаты были признаны виновными по факту неповиновения законному распоряжению полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что саратовские депутаты не смогут проносить на заседания плакаты и видеокамеры.