АО «Тандер» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за просрочки в магазинах Зеленодольска

В апреле 2018 году управление Россельхознадзора по РТ вместе с Зеленодольской городской прокуратурой проводило проверку в отношении АО «Тандер», а именно магазинов «Магнит» в Зеленодольске, сообщается на официальном портале Россельхознадзора по РТ.

На полках некоторых магазинов была обнаружена просроченная продукция. В результате АО «Тандер» было привлечено к административной ответственности, организации выписали штраф в 100 тысяч рублей. АО «Тандер» обратилось в Арбитражный суд РТ с просьбой признать постановление Россельхознадзора незаконным. Суд принял решение оставить жалобу без удовлетворения. Решение суда вступит в законную силу 14 марта.