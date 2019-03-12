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АО «Тандер» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за просрочки в магазинах Зеленодольска

23:56, 12.03.2019
АО «Тандер» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за просрочки в магазинах Зеленодольска
Фото: ru.wikipedia.org / Липунов Г.А

В апреле 2018 году управление Россельхознадзора по РТ вместе с Зеленодольской городской прокуратурой проводило проверку в отношении АО «Тандер», а именно магазинов «Магнит» в Зеленодольске, сообщается на официальном портале Россельхознадзора по РТ.

На полках некоторых магазинов была обнаружена просроченная продукция. В результате АО «Тандер» было привлечено к административной ответственности, организации выписали штраф в 100 тысяч рублей. АО «Тандер» обратилось в Арбитражный суд РТ с просьбой признать постановление Россельхознадзора незаконным. Суд принял решение оставить жалобу без удовлетворения. Решение суда вступит в законную силу 14 марта.

ОбществоЭкономикаФинансыБизнесРозничная торговля Татарстан
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