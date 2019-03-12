Ульяновский губернатор: пока причина заболевания суворовцев не установлена

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что пока власти не могут установить источник заболевания 40 курсантов суворовского училища. Он надеется, что специалисты выяснят причину и время их заболевания эхинококкозом.

При этом он отрицает, что заражение могло произойти из-за питания суворовцев.

«Все приходят к пониманию, что-то должно произойти от собак. Но я исхожу от простого: всю часть города, где находится училище, мы проверили. У нас нет больше никаких заболеваний среди детей и взрослых ни в школах, ни на улицах. Мы ожидаем, конечно, не только расследования, но и окончательного мнения специалистов», — заявил Морозов на сегодняшнем заседании совета при полпреде президента в ПФО, прошедшем в Ижевске.

Он отметил, что число заболевших составляет «чуть больше 40 ребят, со всеми признаками заболевания».

Напомним, что ранее в Ульяновске у 26 курсантов Суворовского военного училища было выявлено инфекционное заболевание легких — эхинококкоз. Медики уже сообщали, что заболевание связано с домашними животными.

Следком уже возбудил уголовное дело. Самих курсантов же перевезли в Москву для детального обследования.