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Ульяновский губернатор: пока причина заболевания суворовцев не установлена

14:21, 12.03.2019 1
Ульяновский губернатор: пока причина заболевания суворовцев не установлена
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что пока власти не могут установить источник заболевания 40 курсантов суворовского училища. Он надеется, что специалисты выяснят причину и время их заболевания эхинококкозом.

При этом он отрицает, что заражение могло произойти из-за питания суворовцев.

«Все приходят к пониманию, что-то должно произойти от собак. Но я исхожу от простого: всю часть города, где находится училище, мы проверили. У нас нет больше никаких заболеваний среди детей и взрослых ни в школах, ни на улицах. Мы ожидаем, конечно, не только расследования, но и окончательного мнения специалистов», — заявил Морозов на сегодняшнем заседании совета при полпреде президента в ПФО, прошедшем в Ижевске.

Он отметил, что число заболевших составляет «чуть больше 40 ребят, со всеми признаками заболевания».

Напомним, что ранее в Ульяновске у 26 курсантов Суворовского военного училища было выявлено инфекционное заболевание легких — эхинококкоз. Медики уже сообщали, что заболевание связано с домашними животными.

Следком уже возбудил уголовное дело. Самих курсантов же перевезли в Москву для детального обследования.

ОбществоВластьМедицина Удмуртия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    больше месяца не могут найти причину. или хотят все это дело замять. кто то из высших чиновников причастен наверное. что то тут не чисто
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