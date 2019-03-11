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Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте экс-главы банка «Открытие»

10:23, 11.03.2019
Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте экс-главы банка «Открытие»
Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы правления банка «Открытие» Евгения Данкевича.

В суд уже поступили материалы следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Данкевича, передает ТАСС.

Напомним, Евгений Данкевич был объявлен в международный розыск в начале февраля этого года. Экс-руководитель банка обвиняется в растрате 34 млрд рублей в 2017 году. На данный момент силовики не обнаружили местоположение финансиста.

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