К 2020 году в России автобусы могут оборудовать подушками безопасности

В России к 2020 году автобусы могут быть оборудованы подушками безопасности.

С предложением выступила ГИБДД. Нововведение должно помочь избежать тяжких последствий при авариях. Также предполагается усиление каркаса и крепление сидений в транспорте.

«Ремень безопасности это хорошо, но нужны подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — цитирует ТАСС начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина.

По его словам, инициатива на данный момент внесена в Росстандарт.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД РФ предлагает создать единый реестр автомобилей.