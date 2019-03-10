Пытавшийся пронести в самолет мину дипломат США покинул Россию

Госдепартамент США заверил, что сотрудник американского посольства в РФ, пытавшийся пронести мину на борт самолета, не представлял угрозы другим пассажирам.

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — передает ТАСС слова представителя дипведомства США.

Ранее в МИД РФ рассказали, что сотрудник посольства Соединенных Штатов пытался провезти в багаже мину. Она не была оснащена зарядом взрывного вещества. Однако имела взрыватель. Российские дипломаты предположили, что Америка пытается протестировать безопасность РФ, сравнив данный инцидент с разведочными полетами у границ России