Новости общества

09:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пытавшийся пронести в самолет мину дипломат США покинул Россию

07:18, 10.03.2019
Пытавшийся пронести в самолет мину дипломат США покинул Россию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдепартамент США заверил, что сотрудник американского посольства в РФ, пытавшийся пронести мину на борт самолета, не представлял угрозы другим пассажирам.

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — передает ТАСС слова представителя дипведомства США.

Ранее в МИД РФ рассказали, что сотрудник посольства Соединенных Штатов пытался провезти в багаже мину. Она не была оснащена зарядом взрывного вещества. Однако имела взрыватель. Российские дипломаты предположили, что Америка пытается протестировать безопасность РФ, сравнив данный инцидент с разведочными полетами у границ России

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров