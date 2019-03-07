В Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Уфа

Сегодня в Башкирии прекратила работу ледовая переправа через реку Уфа в селе Караидель Караидельского района Республики Башкортостан.

В региональном МЧС пояснили, что это связано с наступлением устойчивых положительных температур, уменьшением толщины льда и наличием трещин и открытой воды на проезжей части.

Напомним, что этой зимой в Башкирии действовали четыре ледовые переправы: в городе Бирске на реке Белой, в селе Караидель Караидельского района на реке Уфе, в деревне Старый Янзигит Краснокамского района на реке Белой и в селе Николо-Березовка Краснокамского района через Каму.