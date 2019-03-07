В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве следователя в Подмосковье

В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба СК, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинений.

Об убийстве следователя стало известно 10 октября 2018 года. Уже тогда сообщалось, что, скорее всего, это связано с ее профессиональной деятельностью.

Позже СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье.