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В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве следователя в Подмосковье

14:19, 07.03.2019
В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве следователя в Подмосковье
Фото: sledcom.ru

В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба СК, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинений.

Об убийстве следователя стало известно 10 октября 2018 года. Уже тогда сообщалось, что, скорее всего, это связано с ее профессиональной деятельностью.

Позже СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье.

Происшествия
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