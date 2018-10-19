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Происшествия

СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье

18:49, 19.10.2018

В деле об убийстве следователя транспортной полиции по особо важным делам Евгении Шишкиной появился подозреваемый.

По данным «Известий», его имя — Ярослав Сумбаев. Предполагается, что он мог организовать покушение на Шишкину из-за дела о крупном мошенничестве с билетами.

Злоумышленники взламывали сайты и приобретали билеты без оплаты, после чего сдавали их в кассах и получали деньги. После того как мужчину обвинили в мошенничестве, он уехал из России в Черногорию, где сейчас и находится.

Об убийстве следователя стало известно 10 октября. Уже тогда сообщалось, что, скорее всего, это связано с ее профессиональной деятельностью.

Происшествия
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