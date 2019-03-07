В рамках Дней Татарстана в Башкирии впервые состоится бизнес-форум

Впервые в рамках Дней Татарстана в Башкирии пройдет бизнес-форум для предпринимателей двух республик.

Планируется, что форум станет площадкой для консолидации и взаимовыгодного сотрудничества. Деловая составляющая мероприятия затронет такие направления, как машиностроение, нефтяная промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и другие.

«В этом году акцент будет сделан на экономических связях республик. Теперь ключевым событием мероприятия станет бизнес-форум», — рассказал ИА «Татар-информ» постоянный представитель РТ в Башкирии Ранэль Зинатуллин.

По его словам, в форуме будут участвовать представители крупного бизнеса, а также руководители обеих республик. Ожидается встреча президента РТ Рустама Минниханова и врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Дни Татарстана в Башкортостане пройдут в Уфе 17—18 апреля в рамках празднования 100-летия со дня образования Башкирской АССР.

Напомним, ранее руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин и мэр Уфы Ульфат Мустафин побывали в Казани для изучения благоустройства общественных пространств.