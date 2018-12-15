Ульяновский губернатор распорядился создать новое министерство и переименовать Минконкуренции

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал ряд указов, призванных скорректировать работу госорганов. В частности, глава региона распорядился создать новое министерство: Министерство развития международных и межрегиональных связей.

Также указом Морозова Министерство развития конкуренции и экономики с 1 января будет переименовано в Министерство развития цифровой экономики и конкуренции. Возглавит его Рустем Давлятшин, передает портал 73online.ru.

Морозов также подписал законодательный акт о создании управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Ульяновской области.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время в отставку могут уйти несколько губернаторов. В том числе такие прогнозы делались в отношении Морозова.