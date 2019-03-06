Минниханов на форуме в Чехии: «Мы заинтересованы в привлечении бизнеса и капитала в Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Российско-Чешском бизнес-форуме заявил, что республика заинтересована в привлечении бизнеса и капитала из Чехии.

«Мы заинтересованы в привлечении чешского бизнеса и капитала в Татарстан и будем рады расширению взаимовыгодных связей», — сказал Минниханов.



Президент Татарстана отметил, что в регионе имеются все возможности для локализации бизнеса.

Среди них он перечислил особые экономические зоны, территории опережающего экономического развития — ТОСЭР, технопарки и промышленные площадки, а также индустриальные парки.

Завершая выступление, Минниханов призвал участников форума к сотрудничеству с Татарстаном, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов встретился с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, а также принял участие в заседании российско-чешской межправкомиссии.