Минниханов принял участие в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Чехией.
Сопредседателями комиссии являются министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова.
Минниханов в ходе выступления отметил, что Татарстан уделяет большое внимание расширению взаимодействия с Чехией.
По его словам, в 2018 году товарооборот между странами вырос на 41% и составил 632 млн долларов. Президент РТ отметил, что Татарстан и Чехия активно сотрудничают в различных отраслях экономики.
Рустам Минниханов напомнил, что вчера татарстанская группа компаний «Данафлекс» запустила в Чехии крупный завод по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых продуктов.
В Карловых Варах планируется открытие после комплексной реконструкции отеля «Ульрика», принадлежащего компании из Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее Минниханов встретился с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, рассказал о сельскохозяйственном комплексе республики.ОбществоВласть Татарстан
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