Минниханов принял участие в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Чехией.

Сопредседателями комиссии являются министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова.

Минниханов в ходе выступления отметил, что Татарстан уделяет большое внимание расширению взаимодействия с Чехией.

По его словам, в 2018 году товарооборот между странами вырос на 41% и составил 632 млн долларов. Президент РТ отметил, что Татарстан и Чехия активно сотрудничают в различных отраслях экономики.

Рустам Минниханов напомнил, что вчера татарстанская группа компаний «Данафлекс» запустила в Чехии крупный завод по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых продуктов.

В Карловых Варах планируется открытие после комплексной реконструкции отеля «Ульрика», принадлежащего компании из Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов встретился с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, рассказал о сельскохозяйственном комплексе республики.