В Чехии открыли завод татарстанской компании «Данафлекс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова запустили в Чехии завод татарстанской компании «Данафлекс».

Объем прямых инвестиций в новое производство гибкой упаковки только на первом этапе составил порядка 40 млн евро. Завод позволит создать 180 рабочих мест. Сырье будет поставляться из Татарстана.

Минниханов на открытии ответил отметил, что «Данафлекс» занимает 15% рынка России является лидером в производстве упаковочных материалов.

Завод стал четвертым производством компании и первым — в Европе, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, Минниханов сегодня прибыл с двухдневным рабочим визитом в Чехию. В планах помимо открытие «Данафлекса» посещение завода MSR Engines.