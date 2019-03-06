Песошин призвал создать программу развития и сохранения заповедного фонда Татарстана

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин заявил, что необходимо разработать долгосрочную целевую программу развития и сохранения заповедного фонда республики.

Выступая на заседании итоговой коллегии Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам, Песошин отметил, что в программе должны быть отражены вопросы увеличения площади особо охраняемых природных территорий, а также вопросы содержания действующего заповедного фонда и экологического просвещения молодого поколения, передает пресс-служба президента РТ.



В качестве задач Госкомитета РТ по биологическим ресурсам на текущий год премьер-министр назвал усиление контроля за хозяйственной деятельностью на особо охраняемых природных территориях в том, что касается строительства и добычи полезных ископаемых.

Напомним, ранее в Татарстане появился заказник для восстановления численности глухаря, рябчика и зайца-беляка.