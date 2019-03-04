В России суды начали взыскивать выплаты по ОСАГО сверх расчетной компенсации

Житель Ставропольского края смог взыскать со страховой компании выплату по ОСАГО, размер которой рассчитали не по ценам Российского союза автостраховщиков, сообщают «Ведомости».

Потребителя не удовлетворил размер компенсации, которую ему выплатила «РЕСО-гарантия», после чего он обратился в суд. В качестве аргумента истец привел решение Верховного суда, который установил, что справочники РСА со средней стоимостью запасных частей сформированы с нарушениями. В материалах суда приводится конфликт между УФАС Татарстана и РСА.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстанское УФАС России возбудило дело, по которому в 2016 году было вынесено решение. Российский союз автостраховщиков (РСА) нарушил ч. 1 ст. 10 (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением) Закона о защите конкуренции. Было установлено, что при составлении справочников средней стоимости запчастей РСА не учитывалась разница между реально существующими расценками на запчасти и заявленной средней стоимостью. Решение оспаривалось и пересматривалось, процесс длился несколько лет, но в итоге весной 2018 года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ приняла сторону Татарстанского УФАС.



