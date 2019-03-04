В Самаре столкнулись два автобуса после того, как водитель одного из них умер за рулем

В Самаре столкнулись два автобуса после того, как водитель одного из них потерял сознание и умер за рулем.

Инцидент произошел сегодня в Промышленном районе города. Оба автобуса выезжали на маршрут с конечной остановки, когда одному из водителей стало плохо. Прибывшие медики зафиксировали смерть. Других пострадавших в результате ЧП нет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД по Самарской области.

Ранее сообщалось, что на остановке «Центральный рынок» в Уфе произошло столкновение с участием трех пассажирских автобусов.