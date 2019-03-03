СМИ назвали причину досрочного завершения саммита Трампа и Ким Чен Ына

Причиной досрочного завершения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме стала просьба американской стороны закрыть секретное предприятие по обогащению урана.

Во время встречи северокорейский лидер отказался выполнить требования Трампа, в результате чего саммит был досрочно прекращен, пишет The Sunday Times.

Издание уточняет, что речь идет об объекте под названием Кангсон, который обнаружила разведка США на основе анализа спутниковых снимков. Секретный завод располагается в городе Чхоллима в нескольких километрах от Пхеньяна.

Напомним, 28 февраля во Вьетнаме встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа завершилась досрочно, никаких соглашений не удалось достичь.