Перед Универсиадой в Красноярске серверы «МРСК Сибири» подверглись атакам

«МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») заявила о росте DDoS-атак на оборудование компании перед началом Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Отмечается, что атаки начались в ночь с 28 февраля на 1 марта. За последние двое суток удалось отбить несколько миллионов атак на сайты и серверы.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные атаковали более 50 крупных российских компаний, выдавая себя за представителей известных брендов. Злоумышленники выступали от имени розничных сетей, строительных и нефтяных компаний. Письма с вредоносным ПО направлялись от имени «Ашана», «Магнита», Metro.



