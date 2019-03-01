Кадыров поздравил Минниханова с днем рождения

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Татарстана Рустама Минниханова, отметив, что при нем в регионе успешно решаются социальные и экономические вопросы.

«Поздравляю с днем рождения дорогого старшего брата, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова», — написал Кадыров в своем telegram-канале, назвав Минниханова одним из уважаемых политиков в России.



По словам Кадырова, при Минниханове Татарстан продолжает успешно развиваться в различных отраслях.

«С каждым днем республика становится все более привлекательной для инвесторов и туристов, растет уровень благосостояния населения. Татарстан демонстрирует высокие показатели во всех отраслях», — подчеркнул Кадыров.

Также глава Чечни пожелал Минниханову здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Напомним, что сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отмечает свое 62-летие.