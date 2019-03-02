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Турция представит свой первый истребитель в 2023 году

15:18, 02.03.2019 2
Турция представит свой первый истребитель в 2023 году
Фото: pixabay.com

Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в субботу, 2 марта.

Согласно графику, который озвучил политик, презентация истребителя пройдет в 2023 году, а первый испытательный полет должен состояться в 2026 году.

«В 2031 планируется поступление истребители на вооружение Турции», — цитирует слова Октая агенство Anadolu.

Напомним, в январе этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях Турции производить собственные военные самолеты. По его словам, «Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере».

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 марта
    Татары рады за вас турецкие братья!Амин!
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  • Анонимно 02 марта
    вот это да... из помидоров выросла техническая элита, способная создавать боевые самолеты... турки впечатляют своим образованием и силой воли... как они двигатели сумели разработать и изготовить? У них такая металлургия?
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