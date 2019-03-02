Турция представит свой первый истребитель в 2023 году

Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в субботу, 2 марта.

Согласно графику, который озвучил политик, презентация истребителя пройдет в 2023 году, а первый испытательный полет должен состояться в 2026 году.

«В 2031 планируется поступление истребители на вооружение Турции», — цитирует слова Октая агенство Anadolu.

Напомним, в январе этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях Турции производить собственные военные самолеты. По его словам, «Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере».