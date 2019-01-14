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Эрдоган заявил о намерениях Турции производить собственные военные самолеты

03:33, 14.01.2019
Эрдоган заявил о намерениях Турции производить собственные военные самолеты
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики приступить к производству собственных военных самолетов.

«После создания собственных танков и беспилотных летательных аппаратов мы также будем производить собственные самолеты», — цитирует турецкого лидера агентство İhlas.

Эрдоган подчеркнул, что «Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере».

В декабре Эрдоган сообщил, что Турция намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, часть комплектующих к этим самолетам производятся в Турции.

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