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Ученые: желание отоспаться в выходные может привести к лишнему весу

22:13, 01.03.2019
Ученые: желание отоспаться в выходные может привести к лишнему весу
Фото: pixabay.com

Группа ученых из Колорадского университета в Боулдере выявила связь между сном и лишним весов. Они отметили, что потолстеть можно при попытке отоспаться в выходные.

Согласно данным исследователей продолжительный сон в выходные не компенсирует хронического недосыпания в будни, передает The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие несколько десятков человек в возрасте от 18 до 39 лет. Добровольцы из первой группы должны были спать по 9 часов в течение 9 дней. Участникам второй было разрешено спать по 5 часов в сутки в течение аналогичного периода, оставшиеся лица спали не более 5 часов на протяжении 5 дней, а в выходные дни могли просыпаться в любое время.

Ученые заметили, что недосыпающие испытуемые, которые пытались наверстать сон в выходные дни были более склонны к ночным перекусам. Это в свою очередь угрожает лишним весом.

Вместе с тем, у всех респондентов, которым ограничили время сна снизилась восприимчивость к инсулину. Ученые воспринимают это как первый шаг к развитию диабета.

Ученые подытожили: для сохранения здоровья следует придерживаться четкого режима сна.

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