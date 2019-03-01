В Оренбургской области таможенники изъяли около 1,5 тонн конфет с Украины

Оренбургская таможня возбудила уголовное дело по факту нелегального ввоза с Украины в Россию партии кондитерских изделий.

Грузовик, направлявшийся из Казахстана в Россию, был задержан таможенниками совместно с сотрудниками ФСБ в январе прошлого года. В кузове были обнаружены картонные коробки, маркированные знаком казахстанского производителя кондитерских изделий общим весом более 1 467 кг.

В ходе осмотра в коробках обнаружена кондитерская продукция, произведенная в Украине — конфеты, печенье компании «Roshen». Документов на перевозку у водителя не оказалось, рассказали в пресс-службе Приволжского транспортного управления.

В настоящее время товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств.

Напомним, ранее таможенники предложили запретить ввоз в Россию яиц, консервов и соков.