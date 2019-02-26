Обанкротившаяся казанская компания продает компьютерную программу за 50 млн рублей

Обанкротившееся ООО «ИнвестКапиталГрупп», зарегистрированное в Казани, выставило на торги часть имущества. В том числе с молотка пойдет компьютерная программа, начальная цена которой назначена на уровне 50,4 млн рублей.

Согласно сообщению конкурсного управляющего, речь идет о программе «Автоматизированная система микрофинансирования».

Кроме того, на торги выставлены права требования к компании и физлицу на 5,4 и 1,1 млн рублей. Четвертым лотом на аукцион будут выставлены здание и земли в Муслюмовском районе Татарстана. Они оцениваются в 3,9 млн рублей.

Напомним, что против руководителя «ИнвестКапиталГрупп» в Набережных Челнах завели уголовное дело. Его заподозрили в создании финансовой пирамиды. Компанию стали банкротить, однако частное лицо вызвалось погасить ее долги.