Минниханов в Давосе обсудил вопросы сотрудничества с руководством зарубежных компаний

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел ряд переговоров с представителями зарубежных компаний.

В частности, президент РТ побеседовал с директором по международным рынкам компании Royal Philips Хенком де Йонгом. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества в области медицины. Кроме того, были рассмотрены перспективы совместных проектов, в том числе в области создания кластера ядерной медицины на территории республики.

Затем Минниханов встретился с руководством United Phosphorus. Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере производства удобрений.

Также Рустам Минниханов в рамках форума посетил несколько сессий,передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Давосе Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Ерболатом Досаевым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей.