Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Казахстана на ВЭФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях в ходе первого дня Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, глава РТ встретился с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Ерболатом Досаевым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей.

Затем Минниханов посетил ряд стратегических сессий: по поводу будущего энергетики, цифровой экономики, а также формирования глобализации в период четвертой промышленной революции и особенностей взаимодействия всех участников этого процесса, сообщает пресс-служба президента РТ.

Накануне Минниханов прибыл с рабочим визитом в швейцарский Давос, где примет участие в ВЭФ.