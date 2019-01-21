Минниханов прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Президент Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Он уже разместил фотографию Альп в «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба президента РТ, Минниханов входит в состав официальной российской делегации на ВЭФ, которую возглавляет министр экономичного развития России Максим Орешкин.



Сегодня глава Татарстана планирует принять участие в торжественной церемонии открытия форума, темой которого стала глобализация и взаимодействие в период четвертой промышленной революции.

В рамках форума Минниханов примет участие в работе ряда сессий, на которых будут обсуждаться вопросы глобализации, цифровой экономики, развития альтернативных источников энергии, глобальных инфраструктурных проектов. Отдельные сессии будут посвящены теме России и её роли в современном мире.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Рустам Минниханов встретится с руководством индийской агрохимической компании UPL Group. Президент республики готов предложить компании локализовать свое производство в Татарстане либо создать научно-исследовательский центр. Также президент РТ предложит компании Philips инвестировать в развитие кластера ядерной медицины в республике.