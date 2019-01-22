В Китае официально подтвердили рождение генетически модифицированных детей

В Китае официально подтвердили рождение генетически модифицированных близнецов Лулу и Наны, которые имеют пожизненный иммунитет к ВИЧ. Малыши появились на свет от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца.

По информации агенства Xinhua, профессор Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй проводил опыт с марта 2017 года по ноябрь 2018 года. Всего в нем принимали участие восемь пар ВИЧ-инфицированных добровольцев.

По мнению экспертного совета, который вел расследование, эксперимент нарушил этические нормы и китайские законы.

Участники эксперимента будут переданы под контроль медиков, а отчет об эксперименте профессора и членов его группы — в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.



Ранее ученые из Государственной лаборатории нейробиологии приматов Китайской академии наук сообщили об успешном опыте клонирования детенышей обезьяны по «методу овечки Долли».