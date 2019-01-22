Владелец Jaguar XJ отсудил у импортера более 40 млн рублей

В Ленинградской области владелец автомобиля Jaguar XJ Алексей Кравченко отсудил у импортера «Ягуар ленд ровер» более 40 млн рублей. Это может стать крупнейшим возмещением за неисправный автомобиль в России.

Решение о выплате вынес Приозерский горсуд, пишут «Ведомости».

Кравченко купил подержанный Jaguar XJ 2013 года выпуска у официального дилера «Рольф эстейт Санкт-Петербург» за 2,35 млн рублей. Позже он перепродал авто, но новый покупатель тут же вернул машину из-за неисправности.

В июле 2018 года банк «Траст» отсудил 7,8 млрд рублей у офшора бывших владельцев. Компания должна была вернуть кредиты в размере $81,5 млн и 520 млн рублей в 2014 году. Однако владельцы заключали допсоглашения, продлевающие сроки возврата.





