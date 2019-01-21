Следком Чувашии подозревает полицейского в пьяном ДТП со смертельным исходом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского из Чувашии. По версии СКР, нетрезвый правоохранитель сбил на личном авто двух женщин, одна из которых скончалась.

Авария произошла в минувшие выходные в городе Ядрине, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЧР.

Старший следователь отдела МВД по Ядринскому району, управляя личным автомобилем «Киа Рио» в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин, которые шли по краю проезжей части автодороги в попутном направлении, утверждает Следком.

В СКР отмечают, что подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате 79-летняя женщина скончалась от полученных травм, 67-летняя пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, говорится в сообщении.

В республиканском МВД уже отстранили подозреваемого сотрудника.