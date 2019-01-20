Страны ЛАГ создадут Таможенный союз и зону свободной торговли

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) создадут Таможенный союз и Арабскую зону свободной торговли. Решение было принято в воскресенье, 20 января, по итогам саммита по экономическому и социальному развитию ЛАГ в Бейруте.

За основу будет взят документ ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Интеграцию одобрили 20 стран.

«Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах», — передает ТАСС слова заместителя генерального секретаря ЛАГ Хусама Заки.

Стоит отметить, что пятый экономический саммит ЛАГ пройдет в столице Мавритании в январе 2023 года.

Напомним, сегодня сообщалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ создадут криптовалюту.