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Минфин Удмуртии: в Ижевске больница потратила на аренду оборудования больше его стоимости

23:28, 19.01.2019

Минфин Удмуртии опубликовал данные о проверке расходования средств в городской клинической больнице №4 Ижевска. Медучреждение потратило на аренду оборудования в несколько раз больше, чем стоило новое, обратили внимание в министерстве.

Больница арендовала камеру для дезинфекции белья и за 8 месяцев потратила на это 1,5 млн рублей. Эта сумма в 2,5 раза выше, чем стоимость новой камеры, уверены в Минфине.

Отмечается, что цена аренды больницей определялась по предложениям трех коммерческих фирм, учредителем которых является одно и то же физическое лицо. По факту выявленного нарушения главврача больницы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

ОбществоВласть Удмуртия
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