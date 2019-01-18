Новости общества

18:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У певицы Дианы Арбениной произошел сердечный приступ

18:18, 18.01.2019
У певицы Дианы Арбениной произошел сердечный приступ
Фото: ru.wikipedia.org / Roman Boldyrev

Певица Диана Арбенина во Франции перенесла сердечный приступ.

PR-директор артистки Мария Кохель рассказала, что накануне, в 21.00, из отеля Диану экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник.

«Приступ продолжался 16 часов, до сих пор медикам не удается полностью снять боль. Ее состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет», — рассказала Кохель.

В настоящее время певицу продолжают обследовать врачи. По словам Кохель, об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет, передает РБК.

На прошлой неделе СМИ сообщали о госпитализации Евгения Плющенко из-за сильных болей в спине.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем