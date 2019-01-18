У певицы Дианы Арбениной произошел сердечный приступ

Певица Диана Арбенина во Франции перенесла сердечный приступ.

PR-директор артистки Мария Кохель рассказала, что накануне, в 21.00, из отеля Диану экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник.

«Приступ продолжался 16 часов, до сих пор медикам не удается полностью снять боль. Ее состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет», — рассказала Кохель.



В настоящее время певицу продолжают обследовать врачи. По словам Кохель, об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет, передает РБК.



На прошлой неделе СМИ сообщали о госпитализации Евгения Плющенко из-за сильных болей в спине.