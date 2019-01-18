Недремлющее «ОКО» Нафикова накрыло Москву и Коми
10 фактов о прокурорском надзоре в Татарстане
Поставили на учет три укрытых силовиками убийства, помогли исправить почти 600 ошибок суда и внедрить мониторинг веб-контента в четырех регионах страны. Но при этом проморгали 65 процентов оснований для возврата дел судами. Таковы выборочные итоги работы надзорного ведомства в Татарстане за 2018 год. Почему президент республики Рустам Минниханов прошелся по деструктивным группам в соцсетях, а следователи и санврачи получили красную карточку от прокурора Илдуса Нафикова — в материале «Реального времени».
- Как санврачи и регистраторы нарушают права «первоходов»
Тему незаконных наказаний для бизнесменов поднял на коллегии прокурор республики. К его удивлению, в Татарстане не удается исключить практику необоснованных административных наказаний для предпринимателей, которые преступили КоАП впервые. Илдус Нафиков отметил, что чаще других такими постановлениями закон нарушали сотрудники Роспотребнадзора и Росреестра.
В то же время почти 2 тысячи необоснованных проверок прокурорам удалось пресечь. Ими же отменено 11 постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. К сожалению, примеры от докладчика не прозвучали. Зато было объявлено о говорящей за себя тенденции — за год число занятых на средних, малых и микропредприятиях в республике снизилось почти на 15 тысяч человек. В антилидерах — Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга и Мамадыш. «Не может улучшение делового климата и повышение экономической эффективности сопровождаться таким падением занятости!», — заметил Нафиков.
- Коммунальщики «нагрели» жильцов
На фоне грядущего роста тарифов прокуроров который год беспокоят уже накопленные долги по коммуналке. Татарстанцы должны 447 млн рублей за газ, 251 млн — за тепло и более 50 млн — за электричество. Острее всего проблема стоит в Зеленодольске, Бугульме, Агрызском и Верхнеуслонском районах.
Прокуроров который год беспокоят уже накопленные долги по коммуналке. Фото Олега Тихонова
Зато прокурорами выявлены и пресечены факты завышения тарифов. В Ново-Савиновском районе Казани одно из товариществ собственников жилья накрутило жильцам за отопление лишнего почти 3 млн рублей, в Елабуге людям незаконно выставляли на оплату счета за капремонт, а в Лаишевском и Атнинском районах завышали расценки на захоронение отходов. Еще в ряде районов прокуроры сейчас изучают обоснованность повышения тарифов на воду.
В свою очередь президент Татарстана на коллегии напомнил о повышении НДС и «рисках манипулирования этой темой при повышениях цен», в первую очередь, на продукты. Рустам Минниханов попросил о контроле за ситуацией со стороны прокуратуры и Минсельхозпрода.
- Минниханов об угрозах сети
По приказу Генпрокурора РФ, в Коми, Московской и Нижегородской областях была внедрена программа «ОКО», разработанная по инициативе прокуратуры Татарстана для пресечения противоправного веб-контента. Силами татарстанских прокуроров в 2018 году выявлено 113 тысяч сайтов, на которых склоняли к суициду (9 тысяч), торговали наркотиками (22 тыс.), алкоголем (8 тыс.) и оружием (3,6 тыс.), вовлекали в азартные игры (17 тыс.) и предлагали детскую порнографию (8,6 тыс.)
Среди этих зол в абсолютном меньшинстве оказались вскрытые «ОКОм» коррупционные предложения всего на 59 веб-страницах. Впрочем, глава республики сакцентировал внимание на виртуальной профилактике экстремизма (13,6 тыс. сайтов). Особое опасение Минниханова вызывает вовлечение молодежи в деструктивные группы, в том числе в сети интернета. «В Татарстане наблюдается повышение числа подписчиков таких групп», предупредил он. И сообщил — по итогам прошлого года наиболее востребованными среди таких веб-сообществ у молодых жителей республики были страницы с криминальной тематикой, сайты сторонников неонацизма и радикальных фанатиков.
Наиболее опасными технологиями разжигателей президент считает понуждение детей к акциям массового насилия и применению огнестрельного оружия в школах. Тут Минниханов вспомнил керченскую трагедию. А еще попросил надзорное ведомство принимать упреждающие меры. По его словам, некоторые политические организации и движения привлекают молодежь к несанкционированным протестным акциям. Такие действия по дестабилизации органов власти и разжиганию межнациональной розни чреваты массовыми беспорядками.
По словам Минниханова, некоторые политические организации и движения привлекают молодежь к несанкционированным протестным акциям. Фото Олега Тихонова
- 20 экстремистов и террористов осуждены, 19 вышли
Надзор в сфере противодействия экстремизму и терроризму Илдус Нафиков назвал зоной личной ответственности прокуроров. Он напомнил о недавно направленном в суд деле об убийстве студента из Республики Чад и серии нападений на неславян. 20 татарстанцев в 2018-м уже осудили за участие в экстремистских сообществах в России и незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии.
Почти столько же, 19 человек, в ушедшем году освободились из заключения и вернулись в Татарстан. Глава ведомства попросил обеспечить за каждым адресный надзор. Ну а президент республики — активизировать работу по антитеррористической защищенности объектов будущего чемпионата мира по профессиональному мастерству.
- «Укрыто каждое 15-е преступление»
Ход расследованию трем убийствам и 386 аферам дали прокуроры Татарстана в 2018 году. Эти преступления были укрыты от учета, в частности, путем неправомерных отказов в регистрации заявлений граждан. Всего таких по итогам года оказалось более полутора тысяч — каждое 15-е преступление в республике! Еще хуже, по данным прокуратуры, ситуация в Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске и трех районах — Верхнеуслонском, Камско-Устьинском и Новошешминском. Насколько хуже — на коллегии не прозвучало. Нафиков лишь потребовал каждому нарушению дать принципиальную оценку, добавив, что, обращаясь за защитой, любой гражданин «должен быть уверен, что ему помогут, восстановят нарушенные права и справедливость».
В прошлом году помогли с выплатой 596 млн рублей 23 тысячам трудяг. Фото russiansu.ru
- Недобросовестных работодателей наказывают выборочно
Борьбу за зарплату прокуратура ведет уже много лет. В прошлом году помогли с выплатой 596 млн рублей 23 тысячам трудяг. Однако за тот же год задолженность, по оценке Минниханова, выросла, почти достигнув 100 млн рублей. Особо отличился «Татфлот», не помогла и смена топ-менеджеров. Судоходная компания задолжала сотрудникам 96 млн рублей. «Серьезную тревогу вызывает систематическое возникновение значительных долгов у крупных предприятий с сотнями работающих», сообщил на коллегии Илдус Нафиков, упомянув, в частности, ПСО (вероятно, речь о ПСО «Казань») и КЗСК.
По его словам, уголовное преследование недобросовестных работодателей — фамилии не звучали — по 52 делам 2018 года обеспечивалось активно. Однако качество следствия оставило вопросы: 70 процентов дел в судах прекращены по нереабилитирующим основаниям — примирение сторон, срок давности, деятельное раскаяние. Еще 16 процентов дел закончились назначением судебных штрафов, без постановления приговора. «Лишь в каждом девятом случае судебное рассмотрение закончилось применением мер уголовного наказания. Эта практика не отвечает предупреждению таких преступлений и нуждается в изменении», — считает Нафиков.
Также, по мнению докладчика, в Татарстане слабовато используют такой административный инструмент, как дисквалификация, зато в 2018-м активно взялись за компании с зарплатой ниже МРОТ. Ноу-хау на рынке произвола работодателей также не осталось без внимания прокурора РТ. «Требую остро реагировать на каждый факт понуждения работников к фиктивной регистрации в качестве самозанятых при фактическом сохранении трудовых правоотношений!», — заявил он.
«Татфлот» задолжал сотрудникам 96 млн рублей. Фото Олега Тихонова
- Риски пенсионной реформы
Тему выплат продолжил и Рустам Минниханов. Он просил подчиненных Нафикова не оставлять без внимания все сигналы граждан о нарушениях как трудовых, так и пенсионных прав, напоминая, что со стартом пенсионной реформы в России «принципиально важно обеспечить выполнение всех государственных обязательств». Слабым звеном тут остается работа по взысканию алиментов. «Неуплата алиментов влечет за собой ухудшение материального положения семьи, а в дальнейшем — совершение несовершеннолетними различных правонарушений. Это серьезная социальная проблема», — отметил президент РТ, добавив, что без помощи прокуратуры и других ведомств приставы не справляются.
- 40 процентов дел Следкома не дошли до суда
Если верить статистике, за год число преступлений в Татарстане снизилось более чем на 5 процентов. Ну а 750 постановлений о возбуждении уголовных дел в 2018 году отменили как незаконные сотрудники прокуратуры. «Несмотря на принятые меры, 40 процентов возбужденных Следственным комитетом уголовных дел так и не дошли до суда», — констатирует глава региональной прокуратуры. Дела были прекращены по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава либо события преступления.
Нафиков отметил — значительное число уголовных дел суды рассматривать отказались. Причинами возврата в каждом пятом случае стали технические ошибки, а в 45 процентах случаев — несоответствие предъявленного обвинения обстоятельствам дела. Пришлось руководителю напомнить приказ Юрия Чайки — изучать направляемые в суд дела обязаны заместители или прокуроры районов лично. Кроме того, надзор за расследованием должен осуществляться «в динамике, а не эпизодически».
Результатом общего труда следователей, прокуроров и судей руководитель прокуратуры РТ считает приговоры по делам «Свея», потребкооператива «Благо», группировки «Казаевские» и банды Урматского. Фото Дмитрия Резнова
- Исправлено 596 судебных ошибок
Результатом общего труда следователей, прокуроров и судей руководитель прокуратуры РТ считает приговоры по делам «Свея», потребкооператива «Благо», группировки «Казаевские» и банды Урматского. В то же время по апелляционным представлениям татарстанских гособвинителей было исправлено 596 судебных ошибок. Судебные акты в отношении еще 327 фигурантов пересмотрены по жалобам других участников процесса. Нафиков требует оспаривать каждый неправосудный приговор и внимательнее подходить к делам в особом порядке. По его словам, Верховным судом РТ пересмотрено свыше 36 процентов таких дел, тогда как гособвинители еще в первой инстанции могли использовать право «вето» на упрощенный порядок рассмотрения, но не сделали этого. Каждый случай подобного пересмотра приговоров в особом порядке прокурор РТ предложил рассматривать как ненадлежащее выполнение подчиненными служебных обязанностей.
- «Первый блин» от присяжных
Поделился докладчик и результатом судебной реформы по внедрению института присяжных в судах общей юрисдикции. Опыт рассмотрения таких дел в ВС РТ давно приобретен, в том числе гособвинителями, ну а «на районном уровне «первый блин» оказался «комом». «Единственный [за год] приговор, постановленный в Дрожжановском районе — оправдательный», — сказал он. Отметим, что невиновным «народные судьи» признали привлекавшегося за убийство гражданина Солдатова.
P.S. Отдельно на коллегии подняли темы: безопасности людей в домах с газовым оборудованием и результатов расследования взрыва в Заинске.
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