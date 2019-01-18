Недремлющее «ОКО» Нафикова накрыло Москву и Коми

Поставили на учет три укрытых силовиками убийства, помогли исправить почти 600 ошибок суда и внедрить мониторинг веб-контента в четырех регионах страны. Но при этом проморгали 65 процентов оснований для возврата дел судами. Таковы выборочные итоги работы надзорного ведомства в Татарстане за 2018 год. Почему президент республики Рустам Минниханов прошелся по деструктивным группам в соцсетях, а следователи и санврачи получили красную карточку от прокурора Илдуса Нафикова — в материале «Реального времени».