Благотворительный концерт Антона и Виктории Макарских в Казани

31 января в 18.30 в рамках благотворительного концертного тура, в Концерт-холле «Эрмитаж» города Казань состоится «Живой концерт» Антона и Виктории Макарских.

Живой концерт Виктории и Антона Макарских — яркое интерактивное музыкальное выступление. Концерт называется «Живым» неслучайно, так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта! Антон и Виктория с первой минуты влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением с публикой. Безупречный репертуар состоит из любимых мелодий: как написанных специально для Макарских известными авторами — Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой — «Обними» и ария «Belle» из мюзикла «Notre Dame de Paris».

Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд «Время помогать», целью которого является оказание помощи всем категориям нуждающихся. Часть вырученных средств от казанского концерта будет направлена на оказание благотворительной помощи (покупка специализированного оборудования) 10-летней Варваре Пищевой из пгт Камские Поляны, с диагнозом детский церебральный паралич.

Стоимость билетов в Казани от 1000 до 2200 рублей. Средства, вырученные с концерта, направляются на организацию самого концерта и на поддержку благотворительных программ фонда. Каждый проданный билет — это помощь нуждающимся!

Место проведения: пр. Ф. Амирхана, 1б, РК «Ривьера»

Дата и время: 31 января в 18.30.