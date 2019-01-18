Lada Granta в декабре стала самым продаваемым автомобилем в России

По итогам декабря 2018 года в России продано более 12,5 тысячи автомобилей Lada Granta. Таким образом, модель стала самой продаваемой в последний месяц года.

Granta лидирует на российском авторынке второй месяц подряд, передает агентство «Автостат».

Руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов считает, что Lada Granta «может смело претендовать на титул лидера российского рынка в 2019 году». Главными преимуществами модели он считает широкую линейку кузовов и более доступную цену.

Второе место рейтинга по итогам декабря заняла Lada Vesta. За месяц продано 11,6 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров KIA Rio с показателем в 8,6 тысячи проданных автомобилей.

В десятку вошли также Volkswagen Polo (5 996 шт.), Hyundai Creta (5 249 шт.), Hyundai Solaris (4 452 шт.), Lada Largus (4 283 шт.), Toyota Camry (4 019 шт.), Toyota RAV4 (3 616 шт.) и Volkswagen Tiguan (3 602 шт.).

Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа в России по итогам 2018 года выросли на 15%. За год российский автопроизводитель продал около 360 тысяч автомобилей.



