Гендиректор «Унистроя» предложил привлекать деньги дольщиков напрямую до 2020 года

Гендиректор ООО «УК «Унистрой» Радик Салимгараев предложил достраивать дома, которые должны быть сданы до 2020 года, привлекая деньги дольщиков по старой схеме. В противном случае многие застройщики могут обанкротиться, считает топ-менеджер.

На итоговой коллегии Минстроя РТ Салимгараев отметил, что это позволит плавно перейти на новую схему продаж через эскроу-счета, передает корреспондент «Реального времени».

Он считает, что банкротство угрожает тем компаниям, которые не получат одобрение банков.

Рассказывая об опыте привлечения проектного финансирования, Салимгараев отметил, что пришлось готовить более 50 видов документов, потому что у банков нет единой системы оценки застройщиков.