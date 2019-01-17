В Ижевске дизайн-код оформления вывесок распространят на весь город к концу июня

До 30 июня власти Ижевска намерены внедрить дизайн-код оформления вывесок, информационных табличек, элементов фасадов зданий по всему городу. С 30 июля 2018 года новый порядок действует в центральной части столицы Удмуртии.

Однако, как показал рейд, проведенный специалистами главного управления архитектуры и градостроительства и управления муниципальной милиции администрации города, даже в центре Ижевска дизайн-код соблюдается не всеми, сообщает пресс-служба администрации города.

Участники рейда зафиксировали нарушения, в частности, пестрые вывески с большим количеством изображений, разные по стилю и цвету. Согласно дизайн-коду недопустимо размещение информационных конструкций выше уровня второго этажа, баннеров на перилах, в оконных проемах. Информационные конструкции не должны содержать элементов рекламы, соответствовать цветовой гамме, размерам, утвержденным дизайн-кодом.

«Предприниматели пытаются выделиться на общем фоне, хотя должны гармонировать друг с другом, — отметила ведущий инженер отдела городской среды Главного управления архитектуры и градостроительства Оксана Кочурова. — В прошлом году мы проводили работу с предпринимателями, рассказывали, как необходимо применять дизайн-код, показывали разработанные архитектурно-художественные концепции внешнего облика зданий. А сейчас уже работаем над выявлением нарушений, все материалы передаем в управление муниципальной милиции».

В настоящее время к административной ответственности привлечены два виновных лица, еще 16 приглашены на составление протокола об административном правонарушении.