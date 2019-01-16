В Нижнекамске впервые состоялся суд с участием присяжных

В Нижнекамске впервые состоялся суд с участием коллегии присяжных, который вынес приговор трем мужчинам и двум женщинам за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Самый большой срок — 18 лет — получил житель Оренбургской области. По материалам дела, у него изъяли более 0,5 кг наркотика. Другие фигуранты получили 14 лет колонии строгого режима и штраф в 70 тыс. рублей и 16 лет колонии строгого режима.

Обеих женщин приговорили к 13 годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает НТР-24.

— Мы не согласны с приговором. Он слишком суровый, поэтому будем обжаловать его в Верховном суде республики, — заявил адвокат Дмитрий Михайлов.



Напомним, что по итогам 10 месяцев 2018 года в Татарстане выявлено и пресечено 40 каналов поставки наркотиков и психотропных веществ.