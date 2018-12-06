В Татарстане пресекли 40 каналов поставки наркотиков

Фото: мвд.рф

По итогам десяти месяцев 2018 года в Татарстане выявлено и пресечено 40 каналов поставки наркотиков и психотропных веществ.



При этом 16 из них были транзитные, рассказал начальник Управления наркоконтроля МВД по РТ Вадим Костюнин.

Всего в ходе оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота в республике изъяли 774 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, передает корреспондент «Реального времени».

По словам Костюнина, 50% наркорынка Татарстана составляет синтетика.

Ранее в Казани задержали иномарку со 116 кг наркотиков, следовавшую из Москвы в Уфу транзитом через Татарстан. По следам сотрудники МВД раскрыли российскую сеть с тонной наркотиков, веб-магазином и своим производством. По делу привлекаются 18 человек, включая курьеров и кладовщиков незаконного товара. Подробно — в материале «Реального времени».