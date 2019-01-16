В Госдуме обвинили правительство в проблемах с принятием поправок к закону о банкротстве

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям готов работать над поправками к закону о банкротстве в согласительной комиссии с Советом Федерации. Глава комитета Николай Николаев заявил, что разногласия возникли из-за правок правительства.

«Возникшая ситуация — следствие того, что, к сожалению, на этапах рассмотрения закона правительство неоднократно меняло свою позицию», — приводит его слова «РИА Новости».

Комментируя предложение о создании согласительной комиссии для доработки закона, он сказал, что необходимо совместно разобраться во всех замечаниях правительства. По мнению парламентария, изменение позиции по ходу рассмотрения закона говорит об отсутствии стратегии в этой сфере.

В среду сенаторы отклонили данный закон, принятый Госдумой 19 декабря, и предложили создать согласительную комиссию для его доработки. Они не согласны с нормой, по которой информация о должнике может быть доступна неограниченному числу лиц.