В Госдуме РФ отложили рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ

Совет Госдумы РФ решил на неопределенный срок отложить рассмотрение проекта о продлении размещения рекламы пива во время трансляций спортивных мероприятий после 1 января 2019 года.

«Законопроект откладывается на неопределенный срок для дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом», — приводят слова спикер Думы Вячеслава Володина «Дни.ру».



Напомним, что в России допускается реклама пива при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, за исключением детско-юношеских, а также в печатных изданиях и на теле- и радиоканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах спортивного характера. Такие нормы действовали с 22 июля 2014 года до 1 января 2019 года.

В новом законопроекте предлагается продлить их действие и разрешить рекламу пива на телевидении и радио в ночное время с 23.00 до 07.00 часов по местному времени.