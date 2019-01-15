В Татарстане ожидается метель, гололедица и до -7°С

Сегодня, 15 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Снег, ночью местами небольшой. Днем в отдельных районах метель.

Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью в республике составит от -8°С до -13°С, при прояснениях — до -18°С. Максимальная температура воздуха днем от -2°С до -7°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -7°С

